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Общество

В Казани оштрафовали бригадира и механика, которые выпустили на дорогу неисправные автобусы

Общественный транспорт оперативно починили и вернули на их маршруты
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Первыми автобусы с неисправным рулевым управлением заметили сотрудники УГИБДД города.

Первыми автобусы с неисправным рулевым управлением заметили сотрудники УГИБДД города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ГИБДД Казани выявили три автобуса с неисправным рулевым управлением. Они оштрафовали водителей на 500 рублей, а транспорт отправили на спецстоянку. После чего свою проверку начали в ПАТП-2.

На предприятии выяснили, что неисправные машины на дорогу выпустили бригадир и механик. Их решено было привлечь к дисциплинарной ответственности.Так, бригадира оштрафовали на 15 тысяч рублей, а механика на 8 тысяч.

Автобусы, в свою очередь, уже починили, проверили и вернули на и маршруты.