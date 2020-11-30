Роспотребнадзор Татарстана выдаст предписание по работе катков и лыжных баз

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Первые выходные после открытия катка на казанском стадионе “Трудовые резервы” принесли с собой жалобы на давку при покупке билетов и аренде коньков. Да и на самом льду держать социальную дистанцию было сложно - слишком уж много людей собралось. После критики в соцсетях и СМИ в холл решили пускать по несколько десятков человек, а не всех сразу.

Свое мнение по поводу произошедшего высказали и в Роспотребнадзоре Татарстана. Замруководителя управления Любовь Авдонина заявила, что в ближайшее время будет выдано предписание по работе катков и лыжных баз. Пока же она посоветовала объектам перейти либо на предварительную запись, либо на онлайн-продажу входных билетов.