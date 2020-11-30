В выходные в Чувашии искали утонувшего рыбака, который все это время был дома

Первыми о пропавшем рыбаке заговорили его "коллеги", обнаружившие место провала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минувшие выходные двое жителей Алатыря возвращались с рыбалки, когда увидели оставленные на льду бур и рукавицы, а рядом - полынью и провал. Они решил, что их “коллега” утонул, и незамедлительно сообщили об этом полицейским и спасателям. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и начали поиски пропавшего.

В какой-то момент они выяснили, кому принадлежат вещи, и отправились к семье рыбака. Уже там стало ясно, что мужчина действительно провалился под лед, но после смог вылезти и, бросив все, поспешил домой - греться. Спасателям сообщили о благополучном завершении поисков пропавшего. Эту историю сегодня, 30 ноября, на еженедельном планерке в доме правительства Чувашии рассказал председатель ГКЧС республики Вениамин Петров.