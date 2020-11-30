"Как будто это мой дебют в футболе": Футболист "Рубина" рассказал о своем первом матче после коронавируса

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник "Рубина" Ин Бом Хван, пропустивший предыдущий матч из-за положительного теста на коронавирус, поделился мнением о победном матче с ЦСКА.

- Я сильно нервничал перед началом этой игры, эмоции были такими, как будто это мой дебют в футболе. Но сейчас я просто счастлив. Мы выиграли эту игру. Не из-за Деспота, не из-за меня, или еще кого-то. Мы выиграли ее, потому что мы команда! Это огромная заслуга всего коллектива! Но теперь самое важное впереди. Это ближайший матч с "Локомотивом". Нам нужно победить, чтобы подняться выше в таблице, - заявил Хван.

Отметим, что Хван сдал положительный тест на коронавирус в Австрии, где находился в расположении сборной Южной Кореи. Как только тесты на Covid-19 стали отрицательными, ему разрешили вернуться в Казань.