"Сейчас болит уже другая нога": Герой матча с ЦСКА Деспотович рассказал о своем состоянии

Форвард рассчитывает сыграть в ближайших матчах. Фото: ФК "Рубин".

Победа "Рубина" над ЦСКА стала главным событием старта второго круга Премьер-Лиги. Единственный и, что немаловажно, победный мяч забил Джордже Деспотович. Сербский форвард месяц не играл из-за травмы. В игре с армейцами он появился на поле на 56 минуте, а спустя три минуты забил важнейший гол.

- Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Очень много тренировался в зале, вчера только первый раз вышел на поле, сегодня забил и слава богу этот гол принес нам победу. Я безумно счастливый. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что все будет хорошо, - рассказал Деспотович.

Отметим, что наставник "Рубина" Леонид Слуцкий надеется, что сербский форвард восстановится к следующему матчу казанцев. 5 декабря "Рубин" на выезде сыграет с "Локомотивом".