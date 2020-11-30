Коронавирусом заразились еще 84 жителей Татарстана

С начала пандемии в республике выявили 10 399 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 84 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (46). Остальные из Набережных Челнов (7), Верхнеуслонского района (4), Нижнекамского района (4), Апастовского района (3), Камско-Устьинского района (3), Лаишевского района (3), Пестречинского района (3), Зеленодольского района (2), Альметьевского района (1), Араского района (1), Атнинского района (1), Балтасинского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Заинского района (1), Лениногорского района (1) и Тетюшского района (1). Шесть случаев завозные, 78 - контактные.

Среди зараженных трое несовершеннолетних, 12 - от 18 до 30 лет, 30 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет и еще одному - более 90 лет. Семеро из них госпитализированы, 77 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 10 399 случаев COVID-19. На данный момент 9 075 инфицированных выздоровели, 136 - скончались.