На капремонт домов в Набережных Челнах в 2021 году потратят более миллиарда рублей

В будущем году в надлежащее состояние хотят привести 134 городские многоэтажки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году в Набережных Челнах планируется отремонтировать 134 многоэтажных жилых дома. На эти цели выделено порядка 1 миллиарда 264 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня, 30 ноября, на аппаратном совещании в администрации города

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев поручил первому замруководителя Исполкома Илье Зуеву следить, чтобы работы начались с начала года, а не летом. Это будет возможно, если Татарстан проведет аукционы на определение подрядчика до 30 декабря.

По словам градоначальника, в феврале можно организовать внутренние работы, а к ремонту фасадов и отопления домов приступить уже весной.