Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 278

С начала пандемии COVID-19 подхватили 12 563 местных жителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на понедельник, 30 ноября, в Чувашии зафиксировано 278 летальных случаев коронавируса. Шесть последних смертей зараженных подтвердились за минувшие сутки. Об этом сообщил федеральный опрештаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели 333 710 тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 12 563 больных, 114 из которых - накануне. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 11 519 человек, подхвативших инфекцию, выздоровели.