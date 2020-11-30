Зимой 2020-2021 в Казани будут работать 18 катков, 78 хоккейных коробок и 8 освещенных лыжных трасс

На данный момент две ледовые арены - “Трудовые резервы” и “Ракета”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в зимнем сезоне 2020-2021 годов в Казани будут работать 18 катков (9 крытых и 9 открытых), 78 хоккейных коробок, 8 освещенных трасс и 3 трамплина. На данный момент две ледовые арены - “Трудовые резервы” и “Ракета”, уже начали функционировать. Скоро откроются еще шесть - в Центре хоккея на траве, на стадионе “Тасма”, в парке “Черное озеро”, на улице Дубравная, на базе отдыха “Солнечный” и на Кремлевской набережной. Последний должен заработать уже во вторник, 1 декабря.

Что касается лыжных трасс, то сейчас ведется работа по реконструкции и улучшению имеющихся в городе лыжных комплексом. Так, на без стадиона “Локомотив” уже завершены работы первого этапа реконструкции. В жилом массиве Мирный строят круглогодичный лыжно-биатлонный комплекс с трассами для соревнований и прогулочного катания, а также биатлонным стрельбищем. В жилом массиве Нагорный в скором времени откроется трасса с подъемником и тремя трамплинами.