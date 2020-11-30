Управление информационных технологий Исполкома Казани возглавит Дмитрий Кремлев

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Стало известно, что управление информационных технологий и связи Исполкома Казани, которое недавно осталось без главы, возглавит Дмитрий Кремлев. Об этом сегодня, 30 ноября, во время “делового понедельника” сообщил мэр города Ильсур Метшин. Ранее Кремлев был заместителем Рифата Ханнанова, который перешел на работу в правительство России.

Известно, что Дмитрий Кремлев работает в администрации столицы Татарстана 19 лет. Должность замглавы управления информационных технологий и связи он занимал последние три года.

Напомним, экс-главу управления Рифата Ханнанова в свою команду лично пригласил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. В администрации столицы Татарстана Ханнанов проработал последние 12 лет.