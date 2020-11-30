Сергей Морозов “заморозил” тарифы на ряд коммунальных услуг в Ульяновской области на 2021 год

Возможно, увеличивать не будут и тариф на электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тарифы на тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведение и ТКО в 2021 году в Ульяновской области увеличивать не будут. Их стоимость останется на уровне второго полугодия текущего года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Морозов.

Возможно, временно “заморожен” будет и тариф на электричество. такая просьба местных властей сейчас направлена в федеральную антимонопольную службу России.

Морозов заметил, что федеральный закон нужно скорректировать в сторону обязательного согласования с регионами индексации регулируемых тарифов в ЖКХ по направлению "электрическая энергия".