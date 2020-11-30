"Пока ничего не поменялось": Слуцкий не знает, когда Кварацхелия вернется в "Рубин"

Фото: ФК "Рубин".

Когда к "Рубину" сможет присоединиться полузащитник Хвича Кварацхелия, по-прежнему не известно. Напомним, что у футболиста диагностировали коронавирус, когда тот находился в расположении сборной Грузии. По словам наставника "Рубина" Леонида Слуцкого, игрок все еще находится в Грузии и когда его отпустят в Казань - не ясно.

- Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он пока находится на территории Грузии, мы ждем, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя это произошло с ними примерно в одно время, Кварацхелия пока нет, - рассказал Слуцкий.