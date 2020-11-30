В ноябре заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла на 87%

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В Набережных Челнах зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирсом. По словам начальника местного Роспотребнадзора Ильгизяра Бариева, в ноябре горожане стали заражаться новой инфекцией на 87% чаще, чем месяцем ранее. Об этом он сообщил сегодня, 30 ноября, на аппаратом совещании в администрации города.

В октября COVID-19 подхватили 64 жителя татарстанского автограда, а в ноябре - 117. Мэр Наиль Магдеев также заметил, что ситуация с инфекцией в городе сложная и напомнил гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным в Набережных Челнах выявили 1 020 зараженных коронавирусом, девять из которых - за минувшие выходные.