Футболиста "Нефтехимика" удалили за то, что то появился на поле без разрешения судьи

Фото: ФК "Нефтехимик".

Нижнекамский "Нефтехимик" в очередном туре Футбольной Национальной лиги гостил у "Чертаново". Москвичи в этом сезоне не блещут. Из претендентов на Премьер-Лигу "черти" переквалифицировались в аутсайдера и находятся в зоне вылета.

"Нефтехимик", в свою очередь, хоть и находится в верхней части турнирной таблицы, но перед визитом в Москву проиграл 5 матчей подряд. Исправить ситуацию в матче с "Чертаново" не удалось. Хозяева поля выиграли 1:0, забив в самой концовке матча.

Одним из главных событий, поспособствовавших победе "чертей" стало удаление полузащитника "Нефтехимика" Дениса Кайкова на 60 минуте. При этом, полузащитник покинул поле при довольно необычных обстоятельствах.

- Разобрались в ситуации с удалением. На 60-й минуте нижнекамец Денис Кайков, имевший желтую карточку, получил повреждение и получал помощь за пределами поля, но вернулся в игру без разрешения главного судьи, за что и получил второе предупреждение от Анатолия Жабченко, - написано в официальном Твиттере "Чертаново".

Таким образом, "Нефтехимик" проиграл 6 матч подряд, но сохранил за собой 7 место с 37 очками.