Хет-трик Доуса позволил "Ак Барсу" разгромить "Северсталь"

Фото: ХК "Ак Барс".

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на своем льду принимал "Северсталь". Череповчане в нынешнем сезоне преобразились и выглядят претендентами на попадание в плей-офф. Впрочем, в Казани разжиться очками им не удалось.

В дебюте первого периода "барсы" выстрелили дуплетом. Сперва Петров открыл счет на 5 минуте, а спустя всего 24 секунды Найджел Доус сделал счет 2:0. Гости довольно быстро пришли в себя и усилиями Петунна одну шайбу отыграли, но незадолго до первого перерыва Доус оформил дубль, вернув "Ак Барсу" перевес в две шайбы.

В начале второго периода Доус оформил хет-трик, доведя счет до крупного. В концовке двадцатиминутки команды обменялись голами. На точный бросок череповчанина Яковлева результативным ударом ответил казанец Педан. В итоге матч так и завершился - 5:2 в пользу "Ак Барса".

- Для нас всё сложилось здорово, единственное – в первом периоде была пара наложений, гол пропустили. А так – третий период был хороший, мы довольны игрой. Для нас три шайбы Найджела не какой-то сюрприз, их тройка очень хорошо играет, в ней можно и отдавать, и завершать атаки. Я уверен, что он может играть и ещё лучше, сегодня всё сложилось хорошо, - подвел итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.