Все медучреждения Татарстана объединят в единую телефонную систему

Местным властям же система даст полную картину по больницам и поликлиникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что все больницы и поликлиники Татарстана объединят в единую телефонную систему. Она поможет отслеживать и решать возникающие у граждан и местных властей вопросы. Об этом на совещании в Доме правительства республики заявил глава региональной Минцифры Айрат Хайруллин.

К такой идее решено было прибегнуть из-за невозможности дозвониться в ряд медучереждений во время подъема заболеваемости ОРВИ. С этим, в частности, и будет помогать единая телефонная система, которая будут запущена в ближайшее время. Властям же она даст полную картину по местным больницам и поликлиникам.