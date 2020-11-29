Последний день осени порадует туманом и гололедом: Прогноз погоды в Татарстане на 30 ноября

Температура воздуха не поднимется выше 2 градусов мороза. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вот и осень пролетела. В этом году она запомнилась жителям Татарстана жарким сентябрем, теплым октябрем и резко морозным и снежным ноябрем. Вот и в последний день осени, 30 ноября, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью - от 4 до 9 градусов мороза. Днем будет чуть теплее, но выше 2 градусов со знаком "минус" температура воздуха не поднимется. На дорогах гололедица.