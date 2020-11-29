Рубин - ЦСКА 29 ноября 2020: Старфельт в основе казанцев, Хван и Деспотович - в запасе

Фото: ФК "Рубин".

Стали известны стартовые составы "Рубина" и ЦСКА на матч 16 тура Премьер-Лиги. В основу казанцев вернулся переболевший коронавирусом Старфельт, а вот другой подхвативший Covid-19 футболист, кореец Хван, остался в запасе.

"Рубин": Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Дюпин, Меркулов, Тарасов, Игорь Коновалов, Зуев, Хван, Климов, Деспотович, Косарев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

Матч "Рубин" - ЦСКА начнется в Казани в 16:30. На данный момент армейцы лидируют в чемпионате, набрав 32 очка. "Рубин" с 21 баллом идет на 10 месте.