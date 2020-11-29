Интима не будет! Мужчина искал девушку на час, а нарвался на мошенников

Пока найти злоумышленников не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию Йошкар-Олы обратился 35-летний житель Оршанского района, который сообщил о том, что неизвестный путем обмана похитил у него деньги.

Заявитель рассказал, что в интернете на одном из сайтов нашел информацию о предоставлении интимных услуг. Он выбрал понравившуюся ему кандидатку и позвонил по указанному номеру телефону и договорился о сумме предоставляемой услуги. Через банкомат потенциальный клиент перевел 6 тысяч рублей и вновь позвонил «девушке», однако в ходе общения собеседница попросила перевести еще деньги. Сельчанин совершил платеж, после чего ему позвонил мужчина, который потребовал перечислить еще деньги. Тогда потерпевший понял, что его обманывают, и обратился за помощью в полицию. Причиненный ущерб составил 7900 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД республики..