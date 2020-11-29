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Электричка из Казани в Сосновку вновь начнет курсировать с 5 декабря

Время в пути составит примерно 3,5 часа
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Данные поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям по 4 вагона в составе.

Данные поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям по 4 вагона в составе.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 5 декабря в связи с увеличением пассажиропотока возобновляется курсирование двух пригородных поездов, соединяющих Казань и Сосновку.

Из столицы Татарстана электричка будет отправляться в 13:25 и прибывать на конечный пункт в 16:51. Из Сосновки поезд будет выдвигаться в 17:25. В Казани пассажиры электрички окажутся в 21:01.

- Данные поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям по 4 вагона в составе, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.