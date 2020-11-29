Рекорд осени: В Татарстане за сутки выявили 87 заразившихся коронавирусом

С момента пандемии полностью излечились от коронавируса 9 тысяч татарстанцев. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

У 87 жителей Татарстана за прошедшие сутки выявили коронавирус. Всего с начала пандемии диагноз Covid-19 поставили 10255 жителям республики. По данным на 29 ноября 2020 года 9 тысяч татарстанцев вылечились от коронавируса. 88 из них - за минувшие сутки. Умерли 134 человека с подтверждением Covid-19.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.Марина Патяшина отметила, что с начала ноября наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с октябрем заболеваемость выросла на 43%. За последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев. Заболеваемость детей остается низкой, в то же время доля заболевших лиц в возрасте 65+ в сравнении с октябрем выросла в 2 раза.

После возобновления авиасообщения с рядом стран в Казань прибыло 589 рейсов и почти 125 тысяч пассажиров. В ноябре число авиарейсов уменьшилось, сократилось и количество завозных случаев - в 3 раза.