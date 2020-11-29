"Трещал по швам весь организм": Знаменитый вратарь рассказал, как переболел коронавирусом

Сейчас Нигматуллин здоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный голкипер Руслан Нигматуллин рассказал, что месяц назад переболел коронавирусом. При этом, по словам вратаря, болезнь протекала тяжело, ощущения были не из приятных.

- Месяц, как переболел "короной". Очень неприятная зараза — трещал по швам весь организм и долго восстанавливается. Ощущение такое, что вирус был во мне с головы до пят. Пропадало обоняние напрочь, еда была безвкуснои . Сеи час все пришло в норму. Будьте здоровы вы и ваши близкие!» — написал Нигматуллин на своей странице в Инстаграме.

Руслан Нигматуллин родился в Казани. В начале девяностых начал играть за челнинский "КАМАЗ". Затем перебрался в "Спартак", а следом в "Локомотив", откуда попал в сборную России и сыграл на Чемпионате мира в 2002 году. Затем Нигматуллин пробовал себя в Италии, играл за ЦСКА, грозненский "Терек", ростовский СКА и израильский "Маккаби". В 2009 году он объявил о завершении карьеры. После чего увлекся музыкой, став довольно популярным диджеем. Кроме того, Нигматуллин работает на телевидении.