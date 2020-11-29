Ульяновские кафе и рестораны, несмотря на запрет, продолжают работать после 22.00

На нарушении попались два кафе, караоке-бар, паб и ресторан грузинской кухни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося под председательством главы Ульяновска Сергея Панчина, руководители рабочих групп доложили о результатах профилактических мер.

- В условиях роста распространения коронавирусной инфекции именно от самодисциплины каждого гражданина, ответственного отношения представителей бизнеса во многом зависит, как скоро и с какими последствиями мы преодолеем эту страшную угрозу. Только совместными усилиями можно сохранить устойчивое экономическое развитие Ульяновска, дать возможность людям зарабатывать, обеспечивать поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней для стабильной работы социальной сферы, объектов жизнеобеспечения и инженерной инфраструктуры. Главная задача всех проводимых мониторинговых мероприятий - сохранить жизнь и здоровье людей, рассказать и убедить выполнять все предписанные Роспотребнадзором меры безопасности, однако при выявлении повторных нарушений необходимо принимать строгие меры, – подчеркнул Сергей Панчин.

По информации и.о. начальника управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции Елены Черкас, с марта обследовано более 6 тысяч объектов бизнеса, выявлено около 500 фактов нарушений.

- Если вначале мы только предупреждали предпринимателей и вели с ними разъяснительную работу, то с августа составлен 361 протокол об административном правонарушении, в том числе – 226 в сфере торговли и 114 – в сфере общественного транспорта, ещё 21 – на физических лиц. За последнюю неделю проверено 684 объекта бизнеса, обнаружено 46 нарушений. Создана отдельная мониторинговая группа по 63 крупным предприятиям города, проверяющая не только санитарные меры, но и перевод сотрудников на дистанционный режим работы. Уже проверены 14 предприятий, такие как «Ульяновскэнерго», «УАЗ», «Контактор», «ПАТП-1», «Механический завод» и другие, нарушений у них не выявлено, – отметила Елена Черкас.

Как сообщил и.о. заместителя главы города Агалар Нуров, рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками администрации совместно с полицией, МБУ «Управление гражданской защиты», Роспотребнадзором и добровольными народными дружинниками по утверждённому графику ежедневно утром и вечером, а с 22:00 – адресные рейды по кафе и ресторанам.

- На 26 ноября проведено 21 383 проверки, 12 145 бесед, выявлено 45 100 нарушений, составлено 2 328 протоколов, по 429 уже наложены штрафы. Выявлено пять заведений общепита, работавших после 22:00, на владельцев караоке-клуба, паба, ресторана грузинской кухни и двух кафе составлено семь административных протоколов, – сказал Агалар Нуров.

Кроме того, санитарными патрулями на объектах соцсферы и в общественных местах выполнено 3719 проверок, выявлено 3744 нарушения, по 663 информация передана для проверки, проведено 5510 профилактических бесед.