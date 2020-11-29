С начала года в Татарстане капитально отремонтировали более 1000 многоквартирных домов

Из 1063 домов отремонтировано 1007.

О реализации республиканских программ капитального ремонта и модернизации инженерных систем рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он сообщил, что в текущем году в Татарстане реализуется 31 программа капитального ремонта и модернизации инженерных систем, включая программы капремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных жилых домов.

В социально-культурной сфере в 2020 году действует 25 программ капитального ремонта. Четыре программы реализуется в отрасли «Образование». Суммарный объем программ в данной отрасли – более 4 миллиарда рублей. В программу капитального ремонта детских садов включены 87 объектов. К настоящему моменту работы завершить осталось только на одном из них.

К 15 декабря планируется завершить программу капремонта учебных корпусов и общежитий. Из трех включенных в программу объектов работы продолжаются на одном.

В отрасли «Здравоохранение» в 2020 году реализуется 2 программы с общим объемом финансирования 1,8 миллиардов рублей. В программу капитального ремонта медицинских стационаров включены 15 объектов. Девять из них завершены. На конец декабря планируется завершить работы на оставшихся 6-ти объектах.

В рамках программы капремонта объектов здравоохранения отремонтировано 7 объектов. Один пока остается в работе.

Из 5-ти программ модернизации инженерных систем, реализация которых запланирована на 2020 год, в работе осталась только одна – программа модернизации систем водоотведения. Паспортом программы предусмотрен ремонт 27 объектов. Из них завершен 21. Шесть объектов находятся в работе, из них по 2 объектам завершаются работы по капитальному ремонту, по 4-м ведутся проектные работы.

Также Алексей Фролов доложил о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В текущем году с учетом корректировки в программу включены 1063 жилых дома. По данным Госжилинспекции работы завершены в 1007 домах, ведомством приняты 979 объектов.