Не оправдал то игровое время, которое ему предоставлялось: "Волгарь" намерен досрочно вернуть форварда "Рубина" в Казань

Фото: ФК "Рубин".

Форвард Артур Сагитов уже зимой может вернуться в "Рубин". Сейчас футболист выступает за астраханский "Волгарь" в Футбольной национальной лиге, но своей игрой он тренерский штаб не впечатлил. На его счету 10 матчей и ни одного результативного действия. По данным Матч ТВ, главный тренер астраханцев Виталий Панов говорил, что Сагитов не оправдал то игровое время, которое ему предоставлялось.

Напомним, что за основной состав "Рубина" Сагитов дебютировал в сезоне-2018/19 еще при Курбане Бердыеве. Он неплохо играл, провел 13 матчей и даже забил победный гол "Ахмату", но закрепиться в казанском клубе не сумел. Минувший сезон он также на правах аренды отыграл за "Нижний Новгород", отличившись 3 раза в 13 матчах.