Каждую субботу на сельхозярмарках казанцы тратят почти по 40 миллионов рублей

Фото: мэрия Казани.

Вот уже несколько выходных подряд в Казани разворачиваются сельхозярмарки. На одну из 15 точек, расположенную на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан минувшим утром наведался мэр Казани Ильсур Метшин.

Торговля на площадке ведется с 6.00. Здесь можно приобрести натуральную продукцию местного производства – картофель, капусту, морковь, говядину, птицу, муку, крупы, молочные продукты, сахар и другое.

-Наша задача – чтобы был представлен весь ассортимент, мы это учитываем на каждой точке, за каждой площадкой закреплены свои районы, – доложил градоначальнику председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

- Огромное спасибо всем сельчанам. 22 района республики приезжают на 15 площадок. От лица всех казанцев хочу поблагодарить за то, что у нас на столах всегда есть хлеб, мясо, картошка. Желаем, чтобы следующий год был урожайным, чтобы влаги и солнца было достаточно, – сказал Метшин.

Напомним, осенние ярмарки стартовали 12 сентября на 15 площадках города. С начала сезона было проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок, завезено продукции на общую сумму 392,4 миллиона рублей, В среднем за один день казанцы покупают продукты на всех площадках на общую сумму 39,24 миллиона рублей.