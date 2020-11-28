В Татарстане под лед провалился мотовездеход с тремя рыбаками

Ведутся поиски двух пропавших рыбаков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 ноября, по системе «112» поступило сообщение о том, что на реке Шешма около села Каратаевка на границе Нижнекамского и Чистопольского районов под лед провалились трое рыбаков.

Из Чистополя к предполагаемому месту происшествия выдвинулось судно на воздушной подушке, а также полицейские и бригада «скорой». Вскоре был обнаружен один из рыбаков. Мужчина рассказал, что ехал на мотовездеходе – «мотособака», с двумя приятелями по льду реки. Транспорт в итоге провалился в ледяную воду. Найденный спасателями рыбак в момент происшествия сидел на багажнике мотовездехода и сумел спастись.

- Ведутся поиски двух пропавших, - сообщают в МЧС Татарстана.