Первые Игры стран СНГ в Казани пройдут в сентябре 2021 года

Фото: Рамиль ГАЛИ

Заседание прошло в режиме видеоконференции. На нем были обсуждены вопросы спортивного сотрудничества на площадке СНГ в условиях существующих реалий. Также, в повестке дня значился и проект плана мероприятий на 2021 – 2023 года.

Так, было принято решение провести первые Игры стран СНГ в Казани осенью 2021-го. Напомним, они должны были состоятся этим летом, но соревнования пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Теперь же назначена новая дата. Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года.