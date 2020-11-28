В Ульяновской области подтвердились еще 5 смертей от коронавируса

Но эти цифры, видимо, приведены без учета статистики COVID-19 в Димитровграде. Там ее ведет отдельно местный филиал Федерального медико-биологического агентства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По сообщению федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Ульяновской области на 28 ноября подтверждены еще 5 смертей из-за инфекции. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в регионе возросло до 335 случаев.

Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, в области выявили 249 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии он был обнаружен у 27 097 человек. Из них к этому моменту выздоровел 22 801 человек.

Но эти цифры, видимо, приведены без учета статистики COVID-19 в Димитровграде. Там ее ведет отдельно местный филиал Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По его данным, за последние отчетные сутки прирост зараженных составил 64 случая. Всего же там коронавирус был выявлен, по состоянию на 27 ноября, у 4 395 людей. Из них 3 024 человека уже выздоровели, а 21 скончался.

В то же время на очередном заседании городского штаба по корнавирусу был озвучен прогноз от ФМБА - пик заболеваемости в Димитровграде ожидается на середину декабря.