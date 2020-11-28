В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 91

Это уже вторые сутки подряд, когда сообщается о новых смертях больных коронавирусом в Марий Эл. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки в Марий Эл была подтверждена еще одна смерть от инфекции. В результате чего количество летальных исходов от COVID-19 в республике возросло до 91. Отметим, что это уже вторые сутки подряд, когда сообщается о новых смертях больных коронавирусом в Марий Эл.

Также за последний отчетный день в регионе выявили еще 52 зараженных. Таким образом, с начала пандемии коронавирус был установлен к 7 475 человек. К этому моменту выздоровели 6 485 пациентов, в том числе и 57 за последние сутки.