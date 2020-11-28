В Чувашии вторые сутки подряд регистрируют смерти от коронавируса

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За прошедшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. По его данным число летальных случаев от инфекции достигло уже 268. Напомним, за предыдущие сутки в Чувашии были зарегистрированы семь смертей от коронавируса.

Всего же с начала пандемии в республике было выявлено 12 325 случаев заражения, в том числе и 130 за последний отчетный день. Из них болезнь люди смогли победить уже в 11 206 случаях.