Первые прививки новой вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в Татарстане сделают уже в начале декабря

Массовая же вакцинация запланирована на начало 2021 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На республиканском совещании, которое прошло 28 ноября, руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что первые прививки новой вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионе начнут делать уже в начале декабря. Речь идет о третьей фазе пострегистрационного исследования препарата, которое пройдет на базе казанской Горбольницы №7.

Напомним, Татарстан вошел в список российских регионов, где будет испытана уже вторая по счету отечественная вакцина от коронавируса. Так, наравне с республикой исследования пройдут в Москве и Московской области, а также в Тюмени и Калининграде.

По словам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной, уже в предстоящий понедельник, 30 ноября, стартует скрининг добровольцев, которым сделают прививку «ЭпиВакКороны», массовая же вакцинация запланирована на начало 2021 года.