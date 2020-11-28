По сравнению с октябрем в ноябре заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла на 43%

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 10 168 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщила в эту субботу, 28 ноября, на республиканском совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина, в регионе в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость COVID-19 выросла на 43%.

И если она среди детей остается низкой, то доля людей в возрасте 65 лет и старше, опять же по сравнению с октябрем, здесь выросла в 2 раза.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 85 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии он был обнаружен у 10 168 жителей республики. 8 912 из них к этому моменту уже выздоровели. От инфекции же скончались 134 человека.