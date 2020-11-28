В Казани «Тойота Рав 4» на встречке врезалась в школьный микроавтобус

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу, 28 ноября, в Казани около дома №20 на улице Привокзальная 65-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Рав 4», по предварительным данным, выехала на встречку. Там ее машин столкнулась со школьным микроавтобусом «Пежо». В момент аварии в нем детей не было.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир «Тойоты» - 8 летний ребенок, который получил ушиб ноги.

- Водитель автомобиля и пассажирка автобуса после осмотра медиками были отпущены, - сообщили в МВД Татарстана.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.