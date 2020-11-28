В Мензелинском районе спасли провалившегося в промоину реки Ик мужчину

Фото: МЧС Татарстана

28 ноября рано утром по системе «112» в экстренные службы поступило сообщение о провалившемся в промоину реки Ик мужчине. ЧП произошло в Мензелинском районе около села Новый Мелькень. Провалившийся кричал и просил о помощи.

На его счастье недалеко – на расстоянии всего одного километра, работает временный спасательный пост. Его работники на судне на воздушной подушке быстро добрались до терпящего бедствие человека.

Примерено в 500 метрах от берега спасатели достали из ледяной воды 61-летнего мужчину. Его доставили на сушу и с признаками переохлаждения передали медикам «скорой».

Фото: МЧС Татарстана

- Коварство промоин в том, что они нередко запорошены выпавшим снегом. Не каждый увидит. Совет рыбакам один - не выходить на опасные участки рек, дождаться крепких морозов и, соответственно, крепкого льда и рыбачить безопасно, - напоминают в МЧС Татарстана.

Отметим, что штраф за выход на лед толщиной менее 7 сантиметров в республике сейчас составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.