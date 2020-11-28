Рестораны просят власти Татарстана разрешить работать в новогоднюю ночь 2021 до 3 часов утра

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Роспотребнадзор выступил инициатором того, чтобы рестораны и кафе в условиях пандемии коронавируса не работали с 23.00 до 6.00, если это только не касается заказов на вынос. Это требование официально утвердили власти Татарстана. Но местные рестораторы, которые из-за ковидных ограничений и так потерпели большие убытки, все же смогли договориться, чтобы им разрешили принимать клиентов аж до полуночи.

Теперь же у них новая просьба. Рестораны и кафе хотят работать в новогоднюю ночь до 3 часов утра. Их владельцы считают, что это позволит получить доход, который позволит расплатиться с сотрудниками за декабрь. С этим предложением рестораторы обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и премьер-министру республики Алексею Песошину.