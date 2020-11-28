28 ноября в Татарстане выявил 85 новых случаев COVID-19

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен специалистами у 10 168 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрава Татарстана на 28 ноября, за прошедшие сутки в республике было выявлено 85 новых случаев COVID-19. 19 зараженным при этом понадобилась госпитализация, остальные 66 лечатся на дому.

В возрастном разрезе в этот раз больше всего наблюдается больных коронавирусом у татарстанцев от 30 до 50 лет – 38 человек. Опять же львиная доля зараженных пришлась именно на Казань – 61 случай.

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен специалистами у 10 168 человек. Из них 8 912 уже выздоровели, в том числе 92 за минувшие сутки. Число же летальных исходов от инфекции сейчас равняется 134.