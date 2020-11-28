Пока горела баня, людей чуть не зарезали: троих жителей Татарстана будут судить за поножовщину и побои

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела, фигурантами по которому проходят трое местных жителей. Вскоре они предстанут перед судом, где ответят по 6 статьям: «покушение на убийство», «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «побои», «незаконное проникновение в жилище», «кража» и «незаконное лишение свободы».

Так, по версии следствия, в мае 2020 года в деревне Большая Карланга Буинского района двое из обвиняемых пьяными ловили рыбу на плотине. Там они увидели плывшего на надувной лодке местного жителя. Мужчины решили, что тот проверяет их сети. В тот же день, взяв с собой третьего обвиняемого, они ворвались в его дом. Мужчину и его знакомого избили, а затем, забрав лодку, ушли.

После такого «набега» двое злоумышленников затопили баню, вот только она загорелась. Пришлось вызывать пожарных. Пока те ехали, обвиняемые вернулись к избитому ими ранее мужчине. Его, как установили следователи, снова поколотили, изрезали ножом руку и запихнули в багажник автомобиля. Приятеля потерпевшего также ранили. Он получил несколько ударов в живот и спину, однако даже после этого мужчина смог забрать у нападавшего нож и ранить его в ответ, а после убежать.

Он добрался до полицейских и пожарных, которые в тот момент тушили ту самую баню, и попросить помощи.

Злоумышленники в это время, как следует из материалов уголовного дела, доехали на машине до больницы, где одному из них оказали экстренную помощь. Уцелевший обвиняемый выпустил из багажника первого потерпевшего.

- Причастность к совершению преступления обвиняемые признали частично. Сейчас они находятся под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.