Среднее время ожидания ответа не более 11 секунд: как в Татарстане работает короткий номер «горячей линии» по COVID-19

Только люди операторы принимают в день более 600 звонков. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане уже как третий день работает модернизированная «горячая линий» по COVID-19. Так, если раньше на нее можно было дозвониться по номеру 8 800 222-59-00, то теперь действует еще и короткий номер «112». Как утверждают в Минцифре республики, среднее время ожидания ответа составляет не более 11 секунд. Только люди-операторы, чей штат был увеличен, обрабатывает в день более 600 обращений.

Чаще всего в татарстанцы звонят с вопросами о готовности тестов на коронавирус, уточняют, где могут их сдать, а также спрашивают, как вести себя после общения с зараженными.

Напомним, поручение модернизировать круглосуточную «горячую линию» по COVID-19 дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Теперь наряду с людьми там на вопросы отвечает и телефонный робот Лилия. Она может проконсультировать по 60 темам, касающихся коронавируса. Их список будет еще расширятся.