В Татарстане полиция задержала оптовых закладчиков с почти полкило синтетических наркотиков

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий для проверки сотрудниками полиции на 828 километре трассы Москва-Уфа был остановлен автомобиль «Дэу Нексия». За его рулем сидел 24-летний житель Пестречинского района Татарстана, а вместе с ним ехал его ровесник из Удмуртии.

При осмотре салона машины полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем сверток, как потом оказалось, с 211,3 граммами синтетического наркотика.

После чего молодые люди признались, что работают оптовыми закладчиками в интернет магазине и указали местонахождения тайников, где было обнаружено еще 145,7 грамма такого же наркотика. Общий вес изъятой «синтетики» в итоге составил почти полкило.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Оба фигуранта задержаны, - сообщили в МВД Татарстана.

Молодым людям грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.