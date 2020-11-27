В Татарстане зарегистрировали еще две смерти от COVID-19

Таким образом, в Татарстане зарегистрировано уже 134 смерти от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 ноября, Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от COVID-19. В первом случае речь идет о 45-летнем мужчине, которого привезли в больницу с пневмонией. Состояние его здоровья ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался в медучреждении.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Во втором случае в больницу был госпитализирован 65-летий мужчина. Ему поставили диагноз: коронавирусная инфекция. Лечение не помогло, и он скончался. У пациента имелись серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Таким образом, в Татарстане зарегистрировано уже 134 смерти от COVID-19.