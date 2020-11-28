Погода в Татарстане на эти выходные – 28 и 29 ноября

Ожидается снег, а также метель. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В эти выходные - 28 и 29 ноября Татарстан будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, в субботу и воскресенье ожидается облачная погода с осадками в виде снега, в том числе и мокрого. При этом в отдельных районах еще возможен и гололед, а 28 ноября слабая метель.

Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от -2 до -8, в воскресенье на востоке Татарстана – до -13 градусов. Днем же в эти выходные будет от 0 до -5. На дорогах гололедица.

Также по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в первые два дня следующей недели на регион свое влияние распространит антициклон. Поэтому с ростом атмосферного давления снег перестанет идти. Ночью 30 ноября температура воздуха понизится - от -4 до -9 градусов, при прояснениях до -13, днем – от -2 до -7. А 1 декабря ночью будет еще холоднее – от -7 до -12, при прояснениях до -17, днем же от -3 до -8 градусов.