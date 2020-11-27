Умер известный татарский поэт Ханафи Бадиги

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Сегодня, 27 ноября, после продолжительно болезни умер известный татарский поэт, прозаик, литературный критик, заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат Республиканской премии имени М.Джалиля, член Союза писателей России и Союза писателей Татарстана Ханафи Бадиги.

- Мы приносим соболезнования друзьям, родным и близким Ханафи Бадиги. Он был по-настоящему трудолюбивым и талантливым человеком, - скорбят в Минкультуры Татарстана.

Прощание с поэтом состоится в субботу, 28 ноября, у дома, где он жил, по адресу: улица Гаврилова,20. Информация о времени проведения пока не сообщается.