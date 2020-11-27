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Происшествия

В Казани во время строительства автопарковки погиб рабочий

По факту этого ЧП прокуратура решил провести проверку
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Помощь медиков не потребовалась, мужчина скончался на месте происшествия.

Помощь медиков не потребовалась, мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани по адресу улица Глушко №16Б во время строительства многоуровневой автопарковки погиб рабочий. В один из моментов мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть. Он скончался на месте происшествия. По факту данного ЧП прокуратура Советского района Казани проводит проверку.

- Ей подвергнутся соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ. Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ЧП