В Казани во время строительства автопарковки погиб рабочий

Помощь медиков не потребовалась, мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани по адресу улица Глушко №16Б во время строительства многоуровневой автопарковки погиб рабочий. В один из моментов мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть. Он скончался на месте происшествия. По факту данного ЧП прокуратура Советского района Казани проводит проверку.

- Ей подвергнутся соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ. Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Татарстана.