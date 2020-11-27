Чувашия купит оборудование для лечения коронавируса за 26 миллионов рублей

На эти средства, среди прочего, будут приобретены 11 лабораторных оборудований для раннего выявления COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чувашия закупит новое оборудование для диагностики и лечения коронавируса на общую сумму в 26 миллионов рублей. Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Об этом сегодня, 27 ноября, на очередном заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией сообщил глава региона Олег Николаев.

Николаев заметил, что 11 лабораторных аппаратов для раннего выявления COVID-19 будут поставлены в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Вместе с тем для медучреждений планируется приобрести и 50 высокопоточных концентраторов кислорода.

Ранее в Минздраве Чувашии рассказали, кого госпитализируют с коронавирусом.