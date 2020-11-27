В Татарстане из подвала два часа спасали пакистанского козла камори

Фото: МЧС Татарстана

61-летняя жительница села Кичучатово Альметьевского района разводит коз. Для чего и приобрела животное пакистанской породы камори. Они относятся к молочной породе и весьма теплолюбивы.

Вечером 26 ноября в 22.45 женщина позвонила спасателям Альметьевского ПСП и попросила помощи - в глубокий подвал сарая провалился тот самый пакистанский козел. Самостоятельно вытащить из подвала животное его хозяйка не смогла.

На спасение камори ушло два часа. Все это время в сарае за этим процессом следил отпрыск "пакистанца" - маленький козленок.