Пассажирка рейса "Стамбул-Казань" пыталась пронести мимо таможни драгоценности

Фото: Татарстанская таможня

Во время возвращения домой из Стамбула в аэропорту Казани россиянка пыталась пронести мимо таможни целый пакет с драгоценностями. Женщина не декларировала эти ювелирными украшения. Пассажирка попыталась пройти с ними по "зеленому коридору", но таможенники провели выборочную проверку и попросили женщину предъявить багаж.

В сумке и обнаружили тот самый пакет с изделиями из металла желтого цвета. Всего 43 ювелирных изделия - цепочки, браслеты, серьги и кольца с камнями. Все изъятые драгоценности направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении пассажирки рейса "Стамбул-Казань" к предусмотренной законом ответственности, сообщили в Татарстанской таможне.