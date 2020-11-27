В женском корпусе психбольницы Чувашии будут лечить зараженных коронавирусом

Медики госпитализируют только тех инфицированных, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Минздрава Чувашии займет женский корпус республиканской психбольницы. Там будут лечить зараженных коронавирусом. Соответствующее распоряжение сегодня, 27 ноября, подписал глава Чувашии Олег Николаев.

Согласно документу, больница может использовать двухэтажный корпус площадью порядка 1,8 тысяч квадратных метров до 31 декабря 2021 года. Само здание находится на улице Пирогова в Чебоксарах.

Ранее в Минздраве Чувашии рассказали, что медики госпитализируют только тех зараженных, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое. Речь идет о людях с поражением легких более чем на 25% и тех, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания.