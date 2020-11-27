Рустам Минниханов принял участие в открытии первого в Татарстане аптечного хаба

Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 27 ноября, в Казани в доме №6 на улице Саид-Галеева президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия первого в республике аптечного хаба.

Все его помещения, а это склад, торговый зал и курьерская зона, оборудованы согласно современным фармацевтическим стандартам. Кроме того, там следят за строгим соблюдением правил профилактики инфекций.

В первом аптечном хабе Татарстана можно будет заказать доставку 18 тысяч лекарств и товаров для здоровья. Как заметил Рустам Минниханов наличие такого хаба улучшить доступность для жителей республики к необходимым препаратам.

В ближайшие годы в Татарстане должны открыться еще 10 подобных аптек: еще 5 в Казани, и еще 5 в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске.