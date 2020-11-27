Студенты носят маски на подбородке: в 14 вузах Татарстана и их филиалах выявили ковидные нарушения

В учебных заведениях, где были выявлены нарушения, пройдут повторные проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина огласила результаты последних проверок вузов и их филиалов на соблюдение антикоронавирусных требований.

Так, по ее словам, ковидные нарушения специалистами управления были выявлены в 14 учебных заведениях и филиалах из 44 существующих в Татарстане. Так, например, студенты надевают медицинские маски только во время проверок или вовсе носят их лишь на подбородке.

Но не всегда в этих нарушениях повинны только учащиеся. В частности, речь идет об отсутствии разметки для соблюдения соцдистанции, нет санитайзеров и несвоевременно обрабатываются поверхности. Некоторые недочеты были устранены в заведениях почти сразу, по другим же Роспотребнадзор Татарстана выдал предписания. Как они будут исполняться, покажут повторные проверки.